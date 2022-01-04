ليفربول يطلب رسميا تأجيل مباراته أمام أرسنال في بطولة كأس الرابطة بسبب كورونا

طلب نادى ليفربول رسميا تأجيل مباراته أمام أرسنال، فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو" التى كان مقررا لها مساء الخميس المقبل، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الفريق وقال حساب النادى الإنجليزى عبر تويتر: "يمكننا تأكيد تقديم طلب لتأجيل مباراة الذهاب فى نصف نهائى كأس كاراباو المقرر لعبها يوم الخميس أمام آرسنال بسبب العدد المتزايد من حالات كوفيد 19 الإيجابية المشتبه بها".