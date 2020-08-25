مختار مختار يعلن رحيله عن الإنتاج الحربي بعد الخسارة من بيراميدز

أخطر مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لنادي الإنتاج الحربي، إدارة النادي العسكري بالرحيل بشكل رسمي عقب المباراة المقبلة وجاء ذلك على خلفية خسارة الإنتاج الحربي اليوم على يد فريق بيراميدز، بنتيجة ثقيلة 3\0 في بطولة الدوري العام.