هازارد بصدد إجراء عملية جراحية جديدة

رجحت تقارير إعلامية إسبانية، أن يلجأ نجم نادي ريال مدريد، البلجيكي إلى حل أخير، من أجل التخلص من كابوس الإصابات الذي يلاحقه منذ انضمامه إلى الفريق الملكي.

وغاب هازارد عن الريال لفترة، قبل العودة أمام إلتشي، السبت الماضي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه عن مواجهة أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الإصابة هي العاشرة لهازارد منذ انتقاله لريال مدريد، قادما من تشيلسي في صيف 2019.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن هازارد، قد يضطر لإجراء عملية جراحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعلاج المشاكل التي عانى منها على مدار أكثر من عام في كاحله الأيسر.

وأضافت الصحيفة، أن المحيطين باللاعب مصممون على خضوعه للجراحة، أملا في استعادة مستواه المعهود الذي لم يصل إلى نصفه منذ انتقاله للريال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أسهم خضوع هازارد لجراحة جديدة باتت مرتفعة للغاية، خاصة وأنه لم يلعب براحة مطلقا منذ خضوعه للجراحة الأولى، حيث لازمته آلام الكاحل بل وتفاقمت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال إجراء هازارد لتلك الجراحة خلال هذه الفترة، سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم، فيما سيكون تواجده مع منتخب بلجيكا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل، محل شك.