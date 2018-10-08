صلاح يكتسح ميسي و رونالدو في استفتاء الكرة الذهبية

اكتسح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في الاستفتاء الخاص بجائزة «الكرة الذهبية»، والتي يتم تنظيمها من جانب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وجاء صلاح في الصدارة بعدما حصل على نسبة 58% من تصويت الجمهور في الاستفتاء الذي طرحته المجلة الفرنسية «فرانس فوتبول»، يليه ميسي في الوصافة بعدما حصل على نسبة تصويت وصلت لـ 17%، ثم رونالدو في المركز الثالث بعدما حصل على نسبة تصويت 7%.