الزمالك يحتفظ بآمال التأهل رغم التأخر بهدف أمام الترجي في الشوط الأول

تأخر الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف، في شوط المباراة الأول على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة ضاغطا على دفاع الترجي، حيث أطلق يوسف أوباما، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس معز بن شريفية على مرتين.

وفي الدقيقة 3، تحصل الترجي على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد محمود علاء، ونجح بلال بن ساحة، في إحراز الهدف الأول للترجي من ركلة الجزاء مسددا الكرة في منتصف المرمى.

وتحصل الثنائي بلال بن ساحة وطارق حامد، على بطاقتين صفراوين بعد اشتباك بدون كرة بينهما.

وفي الدقيقة 17، تحصل الترجي على ضربة ركنية من جهة اليمين، نفذها بلال بن ساحة، عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، قابلها إبراهيما واتارا برأسية مرت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 25، أرسل محمد عبد الشافي، عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الترجي من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وانحصر اللعب في وسط ملعب المباراة، وسط استحواذ نسبي من لاعبي الترجي التونسي بعد مرور نصف ساعة.

وفي الدقيقة 32، أرسل إيهاب المباركي، عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع الزمالك من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وسقط محمد أبو جبل، في الدقيقة 33، واشتكى من إشارات الليزر التي توجهها جماهير الترجي التونسي في المدرجات، نحو عينيه.

وفي الدقيقة 38، تحصل الزمالك على ضربة حرة نفذها أحمد سيد زيزو، ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم، بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، مستفيدا من الفوز في الذهاب بنتيجة 3-1.