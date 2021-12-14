تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمواجهة نظيره التونسي، مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس العرب.ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة تونس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، أكرم توفيق.

أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، أكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد «زيزو»، محمد مجدي «أفشة»، حسين فيصل.

حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد «زيزو»، محمد مجدي «أفشة»، حسين فيصل. خط الهجوم: مروان حمدي.

وتأهل المنتخب المصري بصعوبة للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الأردني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب الأردني بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة 12، وتعادل المنتخب المصري بهدف سجله مروان حمدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 قبل أن يلعبا شوطين إضافيين.

واستطاع أحمد رفعت أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 99 ثم سجل مروان داوود الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة فى الخامسة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائى بطولة كأس العرب.

تنقل قنوات أون سبورت وbein sport والكأس مباراة مصر وتونس المقرر إقامتها غدًا فى نصف نهائى بطولة كأس العرب