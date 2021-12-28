برشلونة يعلن إصابة جوردى ألابا بفيروس كورونا

أعلن نادى برشلونة اليوم الثلاثاء عن إصابة جوردى ألبا الظهير الأيسر للفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مما يؤكد غيابه عن مواجهات الدوري الإسباني ونشر النادى عبر بيان رسمي على موقعه الرسمي وحسابه على توتير جاء فيه : "جوردي ألبا مصاب بفيروس كورونا وسيغيب عن مران الفريق اليوم، اللاعب في صحة جيدة ومنعزل في منزله" وبالأمس أعلن نادى برشلونة الإسبانى، الإثنين، إصابة ثنائى الفريق الكتالونى دانى ألفيس ولينجليت بفيروس كورونا "كوفيد 19" وأصدر برشلونة بيانا رسميا عبر موقعه ذكر فيه: "أثبتت الفحوصات إصابة لينجليت وداني ألفيس بفيروس كورونا، ولن يشاركا في جلسة تدريب الغد" وأضاف بيان نادى برشلونة: "يشعر اللاعبان بصحة جيدة، لكنهما ملتزمان بالعزل المنزلي".