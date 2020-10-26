السلطات المغربية تمنع سفر بعثة الرجاء لـ القاهرة لمواجهة الزمالك

قررت السلطات المغربية فرض حجر صحي على فريق الرجاء، ومنعه من السفر إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء المغربي ضيفًا على الزمالك مساء السبت المقبل، كما هو مقرر حتى الآن، في مباراة الإياب بنصف نهائي البطولة القارية.