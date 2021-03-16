برشلونة ينقض على أحد نجوم ليفربول ويحسم صفقته من الآن

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن نادي برشلونة اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي، جورجينو فينالدوم، نجم خط وسط فريق ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، أن فينالدوم سيصبح لاعبا في برشلونة في الموسم المقبل، وبات على مقربة من التوقيع مع الفريق الكتالوني بنسبة 95%.



وتشير التقارير إلى أن فينالدوم سينضم للفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح اللاعب الهولندي أولوية لمواطنه رونالد كومان، الذي يمني النفس برؤية فينالدوم بقميص "البلوغرانا" لترميم خط وسط الفريق، للمنافسة على كل الألقاب الممكنة بداية من الموسم القادم.

وكان فينالدوم قد أكد بنفسه في تصريحات صحفية مطلع الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد شيء جديد بخصوص مستقبله، ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فإنه يريد الانضمام إلى صفوف الفريق الإسباني لتحقيق حلمه منذ أن كان طفلا صغيرا.

وشارك فينالدوم، البالغ من العمر 30 عاما، في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليفربول في الموسم الجاري، وسجل هدفين، ولعب سبع مباريات في دوري الأبطال، ومباراتين ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.