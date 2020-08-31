هدف يخطف الأنظار في الدوري المصري على طريقة ميسي

شهدت مباراة حرس الحدود وضيفه مصر للمقاصة يوم الإثنين ضمن الدوري المصري لكرة القدم تسجيل هدف رائع على طريقه النجم العالمي "ليونيل ميسي" وتقدم المقاصة عن طريق "محمد ابراهيم" من ركلة جزاء، الا أن الحدود تمكن من ادراك التعادل عن طريق اللاعب "عمرو الحلواني" حيث قام بتسديد ركلة حرة على طريقة نجم برشلونة.