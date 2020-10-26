بوجبا يعتزل اللعب مع المنتخب الفرنسي بعد تصريحات ماكرون المسيئة للنبي

قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا بول بوجبا، قرر اعتزال اللعب الدولي، بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تزعم أن الإسلام هو مصدر الإرهاب الدولي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد مسلم الديانة، قام بإتخاذ هذا القرار عقب تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة يوم الجمعة.

كما أشارت الصحيفة أن النجم الفرنسي غضب كثيرا من قرار الحكومة الفرنسية بتكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للنبي، مما جعلها يعلق اللعب دولياً مع الديوك الفرنسية.