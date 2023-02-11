بنزيما يُسجل الهدف الثالث لريال مدريد في شباك الهلال السعودي

سجل كريم بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد في شباك الهلال السعودي، بالدقيقة 54 في نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول في شباك الهلال السعودي بالدقيقة 13.

أحرز فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني في شباك الهلال السعودي بالدقيقة 18.

سجل موسى ماريجا هدف الهلال السعودي الأول بالدقيقة 26.

ويلعب الهلال ضد ريال مدريد على ملعب "مولاي الأمير عبدالله".

وأجرى دياز تغييرًا واحدًا مقارنة بمباراة فلامنجو الماضية، بإشراك محمد كنو العائد من الإيقاف في وسط الملعب، على حساب المهاجم أوديون إيجالو.

وكان كنو غاب عن مباراة فلامنجو للإيقاف، بعدما تلقى بطاقة حمراء أمام الوداد في مباراة الدور ربع النهائي.

ويلعب الهلال مباراة نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

وتخطى الهلال فلامنجو في الدور نصف النهائي، فيما فاز ريال مدريد على الأهلي في نصف النهائي الآخر.

وشهد تشكيل ريال مدريد تواجد الثنائي كريم بنزيما وداني كارفاخال، بعد غيابهما عن مباراة نصف النهائي أمام الأهلي، بسبب الإصابة.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - فيدي فالفيردي.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري – جانج هيون سو – علي البليهيي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - أندري كاريلو – جوستافو كويلار – لوسيانو فييتو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - موسى ماريجا.