تأجيل مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنكليزي بسبب نهائي كأس الرابطة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تأجيل مباراة الريدز أمام نظيره آرسنال الذي يضم في صفوفه محمد النني، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي كان مقررا إقامتها يوم 26 فبراير الجاري وأصدر نادي ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه "كان من المقرر أن تلعب مباراة ليفربول وارسنال في البريميرليج، يوم السبت الموافق 26 فبراير، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة الريدز في نهائي كأس كاراباو، على أن تقام المواجهة يوم الأربعاء 16 مارس في ملعب الإمارات" ومن المقرر أن يخوض ليفربول نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ضد تشيلسي يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري.