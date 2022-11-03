لاتسيو يودع الدوري الأوربي بعد الخسارة أمام فينورد الهولندي

ودع لاتسيو الإيطالي، مسابقة الدوري الأوروبي، بعد خسارته أمام مضيفه فريق فينورد الهولندى، بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "فينورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة، فى مرحلة مجموعات الموسم الحالى 2022 - 2023. وسجل سانتياجو خيمينيز، هدف فوز فينورد بالمباراة فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتعرض لوكا روميرو لاعب لاتسيو للطرد فى الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفى نفس المجموعة تغلب ميتييلاند الدنماركى على شتورم جراتس النمساوى، بثنائية نظيفة. وتأهل فينورد لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن كل من ميتييلاند الدنماركى الوصيف ولاتسيو الثالث بعد تساويهم برصيد 8 نقاط. وسيتحول الفريق الإيطالي للعب فى دور خروج المغلوب فى بطولة دورى المؤتمر الأوروبي، بينما سيخوض فريق ميتييلاند، منافسات دور خروج المغلوب فى الدوري الأوروبي.