الاتحاد يضيف الهدف الثالث في شباك الأهلي

باغت الاتحاد السكندري الأهلي المصري بالهدف الثالث في الدقيقة ٥٣ ، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري .

استغل مهجم الاتحاد تهور احمد حمودي وسقط داخل منطقة الجزاء، ويسقط ليحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء ينبري لها ديديه كوريه ويضعها على يمين الحارس علي لطفي وتصل النتيجة الى ثلاثة اهداف لهدف .