الكاف سيعتبر الرجاء منسحبا إذا استمرت إصابات ‏كورونا

كشف المستشار مرتضي منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن ‏الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد يتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واعتبار ‏بطل المغرب منسحبًا إذا استمرت الاصابات بكورونا بين لاعبيه وعدم ‏سماح السلطات المغربية للفريق بالسفر إلى القاهرة وفقًا للإجراءات ‏لاحترازية المعقدة في المغرب‎