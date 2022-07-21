محمد الشناوي أفضل لاعب في إفريقيا 2022

حصد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 2022 يأتي ذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لهذا العام، الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس في المغرب ونجح محمد الشناوي، في حصد جائزة الأفضل في قارة إفريقيا، متوفقًا على زميله في الأهلي اليو ديانج، وأشرف داري لاعب الوداد البيضاوي المغربي.