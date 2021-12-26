تأجيل مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي بسبب كورونا

أعلن نادى وولفرهامبتون تأجيل مباراته أمام مضيفه أرسنال، التي كان مقررا لها في الثانية والنصف من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بسبب كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق وقال بيان وولفرهامبتون وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على طلب التأجيل؛ لأن ولفرهامبتون لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد) نتيجة لعدد من حالات المصابة بفيروس كورونا في النادي وتعد مواجهة وولفرهامبتون وأرسنال الثانية التي يتم تأجيلها ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج بسبب فيروس كورونا، بعد مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا، بسبب كثرة الإصابات في الفريق الأول.

وكان أرسنال قد حقق فوزا عريضا على مضيفه فريق نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالى 2021 - 2022 وشارك النجم المصرى محمد الننى بديلاً مع أرسنال بداية من الدقيقة 75، بعد دخوله بدلا من الغانى توماس بارتى ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بعد فوزه الكبير الذى حققه على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 6 – 3 في وقت سابق من اليوم الأحد.