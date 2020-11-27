الشحات يهدر فرصة الهدف الثاني للأهلي أمام الزمالك في نهائي أفريقيا

أهدر حسين الشحات لاعب الأهلي، فرصة مؤكدة لإحراز الهدف الثاني في شباك الزمالك، بعد عرضية متقنة من على معلول، يسددها الشحات في العارضة ليستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.