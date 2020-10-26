ليس لى علاقه بنادى بيراميدز وصفحة مضروبة سبب إشاعة السيارة

نفى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، صحة المنشور المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعى بتقديمه سيارة هدية لمن يتوقع نتيجة مباراة نادى بيراميدز بنهائى الكونفدرالية.