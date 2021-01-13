مصر تفوز على تشيلي 35-29 في افتتاحية بطولة كأس العالم لكرة اليد

انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بفوز الفراعنة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية تمكن منتخب مصر من التقدم على نظيره تشيلي بنتيجة 18-11 في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.