الأهلي يسجل الهدف الثاني في شباك «كايزر تشيفز» في نهائي دوري أبطال أفريقيا

سجل النادي الأهلي الهدف الثاني في شباك «كايزر تشيفز» الجنوب إفريقي، مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانطلقت مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في التاسعة مساءً على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا بالدار البيضاء فى المغرب.

ودخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق فى الدفاع، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهرفى الوسط، ومحمد شري فى الهجوم.

وتأهل الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.وسجل للأهلي في رادس محمد شريف في مباراة الذهاب وسجل ثلاثية الأهلي في العودة على معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات.