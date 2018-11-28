بيرنات يفتتح التسجيل لسان جيرمان في مرمى ليفربول

نجح باريس سان جيرمان في افتتاح الهدف الاول في مزمى ليفربول في المبار التي تجمع الفريقين حاليا في اياب دور ال ١٦ بدوري التبطاب.

وعن طريق تسديدة رائعة من بيرنات لاعب سان جيرمان سجل الهدف الاول في الدقيقة ال ١3.