لابورتا يصرح مفاوضات برشلونة لضم أوباميانج أو رحيل ديمبيلي لم تنته حتى الآن

رفض خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجزم بفشل مفاوضات ضم النجم الجابوني بيير أريك أوباميانج، لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم بقاء بضعة ساعات فقط على غلق الباب وقال خوان لابورتا، في تصريحات صحفية، إن كل الموضوعات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من غلق باب القيد مساء اليوم الإثنين وردا حول سؤال حول مستقبل أوباميانج وعثمان ديمبيلي رفض خوان لابورتا الجزم، بعدما الوصول إلى اتفاق بشأن ضم الأول أو رحيل الثاني، مؤكدا أن المفاوضات ما زالت جارية حتى الآن جاء ذلك لدى وصول خوان لابورتا لمقر النادي الكتالوني مساء اليوم الخميس وسط اهتمام إعلامي كبير لما ستسفر عنه الساعات المقبلة اتجاه ملف التعاقدات في برشلونة.