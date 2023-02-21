ليفربول يتقدم على الريال بهدف مبكر عن طريق نونيز

وضع داروين نونيز مهاجم ليفربول، فريقه في التقدم على ريال مدريد بهدف مبكر من صناعة النجم محمد صلاح نجم الريدز.

ز. وفي الدقيقة الرابعة توغل صلاح ومرر كرة في العمق إلى نونيز الذي ترجمها بطريقة رائعة حيث لعب الكرة بالكعب واسكنها شباك تيبو كورتوا.

ويلعب ليفربول مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد حيث انطلقت المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.