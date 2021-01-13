فراعنة اليد تفتتح المونديال بفوز مثير على تشيلي

فاز المنتخب الوطني على ضيفه تشيلي بنتيجة 35-29، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021وانتهت أحداث الشوط الأول لصالح فراعنة اليد بنتيجة 18/11، في مباراة شهدت سيطرة مصرية على أحداث اللقاء وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بطولة العالم لكرة اليد المقامة على أرض مصر من الفترة 13 يناير إلى يوم 31 من الشهر نفسه

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره منتخب تشيلي في افتتاح بطولة العالم في نسختها الـ27 التاريخية بمشاركة 32 منتخبا والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى يوم 31 من الشهر ذاته منتخب مصر لكرة اليد بطل أفريقيا وثامن العالم في النسخة الأخيرة من المونديال الأخير في ألمانيا والدنمارك للرجال، وثالث العالم في الشباب، وأبطال العالم في الناشئين، وهي المراكز والأرقام التي منحت الجمهور آمال عريضة في نتائج مشرفة خلال البطولة المقامة على أرض مصر.