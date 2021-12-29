15 لاعبا يغيبون عن برشلونة ضد ريال مايوركا فى الدوري الإسباني

يعاني فريق برشلونة من سلسلة غيابات مؤثرة، قبل مواجهة ريال مايوركا المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني، بملعب "إيبيروستار" وأعلن برشلونة إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا، هم صامويل أومتيتي، جافي، عثمان ديمبيلي، داني ألفيس، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، بالدي ووصلت غيابات برشلونة قبل مواجهة ريال مايوركا، إلي 15 لاعباً لأسباب مختلفة ما بين إصابات كورونا وإصابات عضلية، وهم صامويل أومتيتي، جافي، عثمان ديمبيلي، داني ألفيس، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، بالدي، ديست، بوسكيتس، بيدري، فاتي، ديباي، برايثويت، فيران توريس، ديمير وتؤثر غيابات برشلونة بالسلب على عدد من المراكز داخل التشكيل الأساسي لتشافي هيرنانديز، حيث يفقد أكثر من لاعب في كل مركز، وهو ما يضعه في أزمة قبل مواجهة مايوركا.