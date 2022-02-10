الدوري الإنكليزي يُخفف قيود مكافحة فيروس كورونا بداية من الغد

كشف الدورى الإنجليزى الممتاز عن إزالة عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من غد الجمعة، ويأتى على رأسها عدم ارتداء المشجعين فى المناطق الداخلية أقنعة الوجه والحد من وقت العلاج ووفقاً لبيان صادر عن الدوري الانجليزي عن الموقع الرسمي في اجتماع اليوم، تقرر إزالة عدد من إجراءات الطوارئ ففي حين تأكيد الحفاظ على شرط ضمان التباعد الاجتماعي في الداخل، ستتم إزالة القيود مثل ارتداء أغطية الوجه في المناطق الداخلية والحد من وقت العلاج فيما سجرى اللاعبون وطاقم النادى اختبار كورونا مرتين أسبوعياً اعتباراً من يوم الاثنين 14 فبراير، حيث يضع الدورى الإنجليزى قيد المراجعة المنتظمة، بهدف انتهاء صلاحيتها فى نهاية هذا الشهر.