الزمالك يعلن نتيجة المسحة الثانية لـ عبدالله جمعة

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها عبدالله جمعة مدافع الفريق بالأمس للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية وأوضح طبيب الزمالك أنه أصر على إجراء المسحة الثانية لعبدالله جمعة على الرغم من سلبية المسحة الأولى التي خضع لها من أجل الاطمئنان عليه والتأكد من تعافيه تماما من الفيروس المستجد.