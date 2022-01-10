يوفنتوس يعلن إصابة الويلزي آرون رامسي بفيروس كورونا

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة الويلزى آرون رامسى لاعب وسط اليوفى بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية ليتأكد إصابته بالفيروس. وكتب الحساب الرسمي لنادى يوفنتوس على موقع "تويتر"، "نتمنى الشفاء العاجل لرامسي، بعدما أصيب بفيروس كورونا" .