زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري تعلن سرقة منزلهما

أعلنت زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية، وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" When any things goes worng many other things are true blessings"

وأضافت:" لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيئ".

وتابعت:" اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خير منها".