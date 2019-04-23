بيراميدز يفوز علي الزمالك بهدف على جبر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز ، بتقدم الأخير بهدف نظيف عن طريق علي جبر فى الدقيقة 25 ، من كرة عرضية ، قام بتسديدها على يسار محمود جنش حارس الفريق ، فى خطأ كبير من حمدي النقاز الذى كان يتولى رقابته ،وذلك فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ورغم حالة الحذر التى سيطرت على أداء الفريقين نجح بيراميدز فى صناعة عدد من الهجمات ، نجح فى تسجيل هدف ، ولم تمر دقائق على الهدف حتى أضاع عمر خربين ركلة جزاء لبيراميدز ، وسط اعتراض لاعبي الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة أيضا.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو

خط الهجوم: عمر خربين

بينما ضم تشكيل الزمالك كلاً من

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد