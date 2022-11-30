الأرجنتين تتقدم بهدف على بولندا

تقدم المنتخب الأرجنتيني بالهدف الأول 1-0 على نظيره البولندي في المباراة التي تجمعهما الآن في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وأحرز أليكسيس ماك اليستير، هدف تقدم الأرجنتين في الدقيقة 47.