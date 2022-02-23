سالزبورج يعلن إصابة 15 فرداً بفيروس كورونا بعد مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

أعلن نادي سالزبورج النمساوي اصابة 15 عضواً سواء لاعبين أو من الجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا في واحدة من أقوى الهجمات التي تواجه الفريق قبل مباراة بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ورفض نادي سالزبورج الكشف عن أسماء المصابين سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني مؤكداً أن بعض المصابين لديهم أعراض خفيفة وجميعهم في الحجر الصحي على النحو الموصى به من قبل السلطات الصحية في النمسا ونظرًا للعدد الكبير من المتضررين، تم إلغاء الدورات التدريبية المقرر عقدها يوم الأربعاء واستبدالها ببرنامج في المنزل بعد اكتشاف الإيجابيات بعد يومين من الراحة، تم أيضًا تعزيز إجراءات النظافة والسلامة في مكان الفريق، مثل إلغاء الحضور العام في التدريب.