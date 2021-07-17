الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك «كايزر تشيفز»عن طريق محمد شريف في الشوط الثاني

أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلى فى مرمى كايزر تشيفز فى الدقيقة 52 من عمر نهائى دوري أبطال أفريقيا، والمقام حاليا على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

بينما بدأ فريق كايزر تشيفز بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: دانييل أكبي



الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو



الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني



الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو