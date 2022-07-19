النصر السعودي يستغني عن 25 لاعبا دفعة واحدة بفرمان فرنسي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة الكرة في نادي النصر السعودي ، ستعلن اليوم عن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين أُبعِدوا من القائمة التي ستغادر إلى إسبانيا من أجل إجراء معسكر خارجي فيها، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بالأمر. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن 25 لاعبًا، ممَّن سيشملهم قرار الإبعاد من معسكر ماربيا، سيبدؤون من الأسبوع المقبل تدريباتهم في مقر النادي، لحين إعارتهم، أو بيع عقودهم، أو تسليمهم مخالصات مالية، تُنهي ارتباطهم بالنصر.

وأشار الصحيفة إلى أن الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الجديد، أكد عدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل بعد اطلاعه على تقارير فنية عنهم. ومن المنتظر أن يتمَّ توفير جهاز فني للاعبين المبعدين، الذين سينتظمون في تدريبات بالرياض.

على جانب آخر،وتسيطر حالة من الغموض على مصير محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما تعاقد فريق النصر السعودى مع الحارس الكولومبى دافيد أوسبينا فى صفقة انتقال حر، حيث وقع حارس نابولى السابق عقدا لمدة عامين مع العالمى. وبعد أن كان أبو جبل على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص النصر فى الموسم الجديد، خاصة بعدما سبق ووقع للنادى السعودى وحصل على مقدم التعاقد، انقلبت الأمور رأسًا على عقب وتراجعت إدارة النصر عن إتمام التعاقد، وقررت ضم أوسبينا، مع بحث تسويق حارس الزمالك لأحد أندية الدورى السعودى، أو انتقال اللاعب لأى فريق آخر حسب رغبته.