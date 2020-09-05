إيفرتون يضم آلان بصفقة قيمتها 25 مليون دولار

نجح نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم السبت، في اتمام صفقة ضم لاعب خط وسط فريق نابولي الدولي البرازيلي آلان، في صفقة بلغت 25 مليون يورو بجانب الإضافات والحوافز.