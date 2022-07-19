ليفربول يعلن إعارة ريس ويليامز إلى بلاكبول لمدة موسم
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ليفربول يعلن إعارة ريس ويليامز إلى بلاكبول لمدة موسم

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العرب اليوم - ليفربول يعلن إعارة ريس ويليامز إلى بلاكبول لمدة موسم

فريق ليفربول
لندن - العرب اليوم

 أعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مساء اليوم الثلاثاء، انضمام المدافع ريس ويليامز لصفوف فريق بلاكبول على سبيل الإعارة.  وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه "انضم مدافع ليفربول ريس ويليامز إلى بلاكبول في صفقة إعارة لمدة موسم واحد".  وجدد ليفربول عقد ريس ويليامز البالغ 21 عاما، بعدما وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع الريدز في صيف العام الماضى ثم نضم إلى سوانزي سيتي في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم الماضى 2021-2022.

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ليفربول يعلن إعارة ريس ويليامز إلى بلاكبول لمدة موسم ليفربول يعلن إعارة ريس ويليامز إلى بلاكبول لمدة موسم



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