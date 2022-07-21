إنتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية على الأهلي في كأس مصر

تمكن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدوليوفي الدقيقة 31 تهيأت الكرة إلى إمام عاشور على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها أرضية رائعة داخل المرمى مسجلًا الهدف الثاني للفريق الأبيض ويتقدم الزمالك على الأهلي بهدفين دون رد حتى الآن سجلهما كلًا من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وزميله إمام عاشور في الدقيقة 31.