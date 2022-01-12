خطأ دفاعي قاتل يهدي البارسا التعادل 1-1 في الدقيقة 41 في السوبر الإسباني

تعادل فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد بنتيجة 1-1، خلال المباراة النارية التي تجمعهما حاليا على ستاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض في كلاسيكو الأرض الذي يقام ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني وجاء الهدف عبر المهاجم الهولندي لوك دي يونج من خطأ دفاعي قاتل لفريق ريال مدريد بعدما فشل اللاعب إيدير ميليتاو في إبعاد الكرة من أمام المرمى لتصطدم بقدم دي يونج وتدخل المرمى في الدقيقة 41.