تشيلسي لا يستطيع شراء الوقود لحافلته ومخاوف من عدم قدرته على إكمال الموسم

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد لا يستطيع إكمال الموسم الحالي، في ظل الظروف التي يعيشها بسبب تجميد أصول أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش. وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، فإنه نتيجة لتعليق بطاقات ائتمان تشيلسي مؤقتًا ، فهذا يعني أنه تم تركهم حاليًا غير قادرين على شراء الوقود لحافلة الفريق من أجل التنقل للمباريات. وذكرت صحيفة “ تيليجراف” البريطانية أنه هناك مخاوف من عدم قدرة النادي على إكمال الموسم في ظل القيود الموضوعة عليه بعد منحه رخصة لتسيير الأعمال في ظل تجميد أصول أموال أبراموفيتش، حيث يأملون في مراجعة شروط تلك الرخصة من أجل إكمال الموسم. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجميد عدة حسابات في تشيلسي بشكل مؤقت بينما تسعى البنوك للحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص التشغيل الجديد للنادي.