محمد شريف يُسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك

أحرز لاعب في شباك في المباراة التي تقام الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.سجل محمود كهربا لاعب الأهلي الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 61.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 125

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور- مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.‏

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود كهربا.‏

ويجلس على دكة البدلاء: ‏علي لطفي وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل مباراة القمة

يدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، محتلًا صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، حصدها من خوض 13 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 9 لقاءات، وتعادل الفريق خلال 4 مواجهات، سجل لاعبو الأحمر 22 هدفًا، واستقبلت مرماه 5 أهداف.

بينما يصل الزمالك إلى مباراة القمة محتلًا الترتيب الرابع في جدول الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، حصدها من خوض 13 مباراة، حقق الأبيض الفوز في 7 لقاءات، وتعادل الفريق خلال 5 مواجهات، وتعرض للهزيمة في مواجهة وحيدة، سجل لاعبو الفريق 22 هدفًا، واستقبلت مرماه 7 أهداف.