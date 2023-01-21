محمد شريف يُسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك
آخر تحديث GMT20:42:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

محمد شريف يُسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك

العرب اليوم -

العرب اليوم - محمد شريف يُسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك

محمد شريف
القاهرة_العرب اليوم

أحرز لاعب في شباك في المباراة التي تقام الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.سجل محمود كهربا لاعب الأهلي الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 61.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 125

    حراسة المرمى: محمد عواد
    خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – محمد عبد الشافي
    خط الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور- مصطفى شلبي –  أحمد مصطفى “زيزو”.
    خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

    حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
    خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.‏
    خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي.
    خط الهجوم: محمود كهربا.‏

ويجلس على دكة البدلاء: ‏علي لطفي وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.
ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل مباراة القمة

يدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، محتلًا صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، حصدها من خوض 13 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 9 لقاءات، وتعادل الفريق خلال 4 مواجهات، سجل لاعبو الأحمر 22 هدفًا، واستقبلت مرماه 5 أهداف.

بينما يصل الزمالك إلى مباراة القمة محتلًا الترتيب الرابع في جدول الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، حصدها من خوض 13 مباراة، حقق الأبيض الفوز في 7 لقاءات، وتعادل الفريق خلال 5 مواجهات، وتعرض للهزيمة في مواجهة وحيدة، سجل لاعبو الفريق 22 هدفًا، واستقبلت مرماه 7 أهداف.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محمد شريف يُسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك محمد شريف يُسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك



أخبار ذات صلة

GMT 07:24 2023 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً
العرب اليوم - وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً

GMT 10:42 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

 مصرع شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
العرب اليوم -  مصرع شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق

GMT 06:09 2023 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

القبض على مشجع توتنهام بتهمة الاعتداء على رامسديل
العرب اليوم - القبض على مشجع توتنهام بتهمة الاعتداء على رامسديل

GMT 23:04 2023 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

حازم إمام يعلن اعتزال كرة القدم وينضم للعمل بقطاع الناشئين بالزمالك
العرب اليوم - حازم إمام يعلن اعتزال كرة القدم وينضم للعمل بقطاع الناشئين بالزمالك

GMT 11:02 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

رحيل أسطورة إيطاليا جيانلوكا فيالي بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - رحيل أسطورة إيطاليا جيانلوكا فيالي بعد صراع مع المرض

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بلقيس فتحي تتألق بالبدلة البيضاء في أحدث ظهور لها

القاهرة ـ العرب اليوم

بدأنا نتعود على التغييرات الجذرية في أسلوب النجمة الإماراتية بلقيس فتحي بالأزياء منذ حوالي عام، وبدأت تُترجم هذه التحولات بإختيارات كسرت فيها من روتين الفساتين التي كانت تطبع اطلالاتها غالبا في معظم الحفلات الغنائية او جلسات التصوير، لتتجه نحو ستايل أكثر حيوية مثل قطع الجمبسوت والبدلات والأطقم بأساليب متنوعة بين العصرية والكلاسيكة لكن بروح شبابية، وآخرها ظهورها بطقم أبيض خلال اطلالة تلفزيونية لها حيث نشرت الصور في الساعات الماضية عبر حسابها على انستغرام. فنستعرض معكم مجموعة من التنسيقات التي تألقت بها بلقيس فتحي بعيدا عن تصاميم الفساتين. إطلالة بلقيس فتحي بالبدلة البيضاء المونوكروم النجمة الإماراتية بلقيس فتحي شاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة جلسة تصوير من كواليس اطلالتها المرتقبة مساء اليوم مع الإعلامي رودولف ه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:05 2023 السبت ,21 كانون الثاني / يناير

قطع ملابس أساسية لارتدائها في سن الثلاثين
العرب اليوم - قطع ملابس أساسية لارتدائها في سن الثلاثين

GMT 05:18 2023 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

جولة على أشهر الأماكن السياحة الجذابة في نيوزيلندا
العرب اليوم - جولة على أشهر الأماكن السياحة الجذابة في نيوزيلندا

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 18:09 2023 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

ستولتنبرغ يغرّد حول اتفاق الناتو على تقديم المساعدة العسكرية لكييف
العرب اليوم - ستولتنبرغ يغرّد حول اتفاق الناتو على تقديم المساعدة العسكرية لكييف

GMT 05:41 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

ترامب يخطط لعودة قوية على موقعي تويتر وفيسبوك
العرب اليوم - ترامب يخطط لعودة قوية على موقعي تويتر وفيسبوك

GMT 08:46 2023 الثلاثاء ,17 كانون الثاني / يناير

أجمل إطلالات الجينز من وحي النجمات العربيات
العرب اليوم - أجمل إطلالات الجينز من وحي النجمات العربيات

GMT 06:23 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أبرز الشواطئ الغريبة النادرة حول العالم
العرب اليوم - أبرز الشواطئ الغريبة النادرة حول العالم

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:46 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

 تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن تفشى كورونا في الصين
العرب اليوم -  تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن تفشى كورونا في الصين

GMT 12:14 2022 الجمعة ,16 كانون الأول / ديسمبر

كورونا يسبب فقدان الذاكرة على المدى القصير
العرب اليوم - كورونا يسبب فقدان الذاكرة على المدى القصير

GMT 15:13 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر ضد الطائي
العرب اليوم - غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر ضد الطائي

GMT 17:08 2022 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

مدرب سان جيرمان يُعلق على ظهور ميسي في مشهد "مهين" لزميله مبابي
العرب اليوم - مدرب سان جيرمان يُعلق على ظهور ميسي في مشهد "مهين" لزميله مبابي

GMT 06:29 2022 الأربعاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

السلالة الفرعية الأحدث من أوميكرون تراوغ المناعة
العرب اليوم - السلالة الفرعية الأحدث من أوميكرون تراوغ المناعة

GMT 20:06 2022 السبت ,04 حزيران / يونيو

تعرف على علامات زيادة الكالسيوم التى يجب البحث عنها
العرب اليوم - تعرف على علامات زيادة الكالسيوم التى يجب البحث عنها

GMT 13:50 2014 الأربعاء ,19 شباط / فبراير

ارتفاع الدين العام للأردن 15.2%
العرب اليوم - ارتفاع الدين العام للأردن 15.2%

GMT 03:22 2022 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

الفرق بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية
العرب اليوم - الفرق بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية

GMT 15:18 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

حاكم الفجيرة يستقبل أعضاء اتحاد "الرماية والقوس والسهم"
العرب اليوم - حاكم الفجيرة يستقبل أعضاء اتحاد "الرماية والقوس والسهم"

GMT 09:06 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مغاسل الرخام بمختلف تصميماتها تضفي جمالًا على ديكور الحمامات
العرب اليوم - مغاسل الرخام بمختلف تصميماتها تضفي جمالًا على ديكور الحمامات

GMT 12:49 2019 الخميس ,09 أيار / مايو

10 لاعبون مُهدّدون بالرحيل عن برشلونة بعد فضيحة دوري الأبطال
العرب اليوم - 10 لاعبون مُهدّدون بالرحيل عن برشلونة بعد فضيحة دوري الأبطال

GMT 13:22 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

الهلال السعودي يكشف حجم إصابة كارلوس إدواردو
العرب اليوم - الهلال السعودي يكشف حجم إصابة كارلوس إدواردو

GMT 11:51 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

مصر تستضيف مهرجان "انسومنيا" للألعاب الإلكترونية لأول مرة أكتوبر المقبل
العرب اليوم - مصر تستضيف مهرجان "انسومنيا" للألعاب الإلكترونية لأول مرة أكتوبر المقبل

GMT 03:05 2018 السبت ,21 تموز / يوليو

داميان هيندز يتعهد بمساعدة المعلمين بسبب عبء العمل المفرط
العرب اليوم - داميان هيندز يتعهد بمساعدة المعلمين بسبب عبء العمل المفرط

GMT 00:16 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

نيللي كريم تُؤكّد أنّ الإعلانات لا تُقلّل منها كفنانة
العرب اليوم - نيللي كريم تُؤكّد أنّ الإعلانات لا تُقلّل منها كفنانة

GMT 04:06 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

سيرين عبدالنور تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إنفصالها عن زوجها
العرب اليوم - سيرين عبدالنور تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إنفصالها عن زوجها

GMT 22:31 2013 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

"جست فلافل" تقتحم الأسواق الغربية بأول فرع في لندن
العرب اليوم - "جست فلافل" تقتحم الأسواق الغربية بأول فرع في لندن

GMT 20:18 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

تطبيق "إنستغرام" ينافس "تيك توك" بميزة جديدة لدى المستخدمين في البرازيل
العرب اليوم - تطبيق "إنستغرام" ينافس "تيك توك" بميزة جديدة لدى المستخدمين في البرازيل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab