إصابة قوية لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

يستضيف ملعب الانفيلد مباراة ليفربول و ليستر سيتي، والتي انطلقت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تعرض محمد صلاح لاعب ليفربول و منتخب مصر للإصابة علي مستوي الكاحل بعد تدخل قوي من متوسط ميدان ليستر سيتي، ليخرج ويدخل بدلاً منه آدم لالانا.

يذكر أن نادي ليفربول يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.