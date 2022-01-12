الملكي يتقدم 10 بعد 25 دقيقة من بدايه الكلاسيكو
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الملكي يتقدم 1-0 بعد 25 دقيقة من بدايه الكلاسيكو

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العرب اليوم - الملكي يتقدم 1-0 بعد 25 دقيقة من بدايه الكلاسيكو

كأس السوبر الإسباني
الرياض ـ العرب اليوم

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بنتيجة 1-0، خلال المباراة النارية التي تجمعهما حاليا على ستاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض في كلاسيكو الأرض الذي يقام ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني. وجاء الهدف في الدقيقة 25 عبر البرازيلي فينسيوس جونيور من خلال انفراد بعد نمريرة رائعة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

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الملكي يتقدم 10 بعد 25 دقيقة من بدايه الكلاسيكو الملكي يتقدم 10 بعد 25 دقيقة من بدايه الكلاسيكو



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