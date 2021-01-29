نجح منتخب السويد في التأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة (32 - 26) في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الدور نصف النهائي بمونديال اليد للرجال "مصر 2021".

انتهى الشوط الأول بنتيجة (16 - 13) لصالح المنتخب السويدي، في شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين في بداية اللقاء إلا أن منتخب السويد فرض السيطرة، ونجح في مواصلة التقدم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفارق 6 أهداف لصالح السويد.

وحصل على رجل المباراة حارس مرمى المنتخب السويدي أندرياس باليكا ، الذي مهد الطريق لفريقه لأول نهائي منذ عام 2001.وينتظر منتخب السويد الفائز من مباراة الدنمارك وإسبانيا، التي تنطلق في وقت لاحق اليوم ، لمواجهته في النهائي يوم الأحد المقبل.