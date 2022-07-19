ألميريا يتعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب كايكي لمدة 6 مواسم

أعلن نادى ألميريا الإسبانى، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب البرازيلي كايكى فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادى سانتوس. وذكر نادى ألميريا في بيانه عبر موقعه الرسمي "كايكي روخيبلانكوس ، نادي ألميريا يتوصل لاتفاق مع نادي سانتوس البرازيلي لانتقال كايكي لصفوف الأسود". وأضاف "فيرنانديز البالغ من العمر 18 عاما، وقع عقد مع الروخيبلانكوس لمدة 6 مواسم"، موضحا أن اللاعب البرازيلي يعتبر من واحدا من أفضل المواهب الشابة في العالم خلال 2022.