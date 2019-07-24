الأهلي المصري بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر

حسم الأهلي المصري لقب الدوري الأطول في تاريخ الكرة المصرية، بعد انتصاره مساء الأربعاء على المقاولون العرب، قبل جولة من نهاية الدوري.

وحافظ الأهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، بعد انتصاره الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليصل للنقطة رقم 77، بينما وصل الزمالك للنقطة 72، ليحقق اللقب رقم 41 بتاريخه.

ولم يستفد الزمالك من انتصاره على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في نفس التوقيت، حيث أصبح لقب الدوري خارج متناوله.