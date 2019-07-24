الأهلي المصري بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر
آخر تحديث GMT21:28:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

الأهلي المصري بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأهلي المصري بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر

الأهلي المصري
القاهرة - العرب اليوم

حسم الأهلي المصري لقب الدوري الأطول في تاريخ الكرة المصرية، بعد انتصاره مساء الأربعاء على المقاولون العرب، قبل جولة من نهاية الدوري.

وحافظ الأهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، بعد انتصاره الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليصل للنقطة رقم 77، بينما وصل الزمالك للنقطة 72، ليحقق اللقب رقم 41 بتاريخه.

ولم يستفد الزمالك من انتصاره على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في نفس التوقيت، حيث أصبح لقب الدوري خارج متناوله.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأهلي المصري بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر الأهلي المصري بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر



أخبار ذات صلة

GMT 08:38 2019 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه وينتظر تصريح العمل
العرب اليوم - أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه وينتظر تصريح العمل

GMT 09:34 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

مجانا ريال مدريد سيتخلص من غاريث بيل "بأي طريقة"
العرب اليوم - مجانا ريال مدريد سيتخلص من غاريث بيل "بأي طريقة"

GMT 11:54 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

المدرب الفرنسي هيرفي رونارد يعلن رحيله عن المنتخب المغربي لكرة القدم
العرب اليوم - المدرب الفرنسي هيرفي رونارد يعلن رحيله عن المنتخب المغربي لكرة القدم

GMT 06:28 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

تعرّف على سر الرقم 50 الذي ارتداه هازارد
العرب اليوم - تعرّف على سر الرقم 50 الذي ارتداه هازارد

GMT 19:28 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

بونجاح يتقدم لمحاربى الصحراء بالهدف الأول بعد دقيقتين
العرب اليوم - بونجاح يتقدم لمحاربى الصحراء بالهدف الأول بعد دقيقتين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

قدمت مؤخرًا الأداء الصّوتيّ لشخصيّة "نالا" في "ذا لايون كينغ"

بيونسيه تلفت الأنظار بإطلالات أفريقيّة مختلفة ملوّنة

واشنطن - العرب اليوم

تتفوّق النجمة الشّهيرة، بيونسيه، في كلّ شيء، وتجذب انتباهنا، سواء عن طريق اختياراتها للأزياء، أو إعلان حملها، أو حتى ألبوماتها الموسيقيّة، وأحدثت مؤخرًا، ضجّة بعد مشاركتها في فيلم "ذا لايون كينغ" حيث قدّمت الأداء الصّوتيّ لشخصيّة "نالا"، كما سجّلت أغنية منفردة خصّيصًا للفيلم، تحمل عنوان "Spirit"، وحصل فيديو كليبها على أكثر من 10 ملايين مشاهدة في مدّة قصيرة. وتمّ تصوير الفيديو كليب في شلالات هافاسو في غراند كانيون في أريزونا، وظهرت فيه بيونسيه بإطلالات إفريقيّة مختلفة ملوّنة، ومميزة، من توقيع العديد من بيوت الأزياء العالميّة الفاخرة. فالنتينو الإطلالة الأولى، من مجموعة أزياء الهوت كوتور لربيع وصيف من دار فالنتينو، كانت عبارة عن كاب من التافيتا بلون أرجواني، وفستان بنفس القماش بظلّ التيراكوتا، وظهرت بلو ايفي إ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:55 2019 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

نجوى كرم تُجري تعديلًا على فستانها حتى تظهر بإطلالة محتشمة في السعودية
العرب اليوم - نجوى كرم تُجري تعديلًا على فستانها حتى تظهر بإطلالة محتشمة في السعودية

GMT 01:23 2019 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

أيسلندا تمنحك فرصة للاستمتاع بمجموعة من الشواطئ الخلابة
العرب اليوم - أيسلندا تمنحك فرصة للاستمتاع بمجموعة من الشواطئ الخلابة

GMT 00:57 2019 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

أفكار بسيطة وغير مكلفة لتجديد ديكور المنزل تعطي شعورًا ببداية جديدة
العرب اليوم - أفكار بسيطة وغير مكلفة لتجديد ديكور المنزل تعطي شعورًا ببداية جديدة

GMT 01:28 2019 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

الصحافي المثير للجدل بوريس جونسون رئيسًا لوزراء بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي
العرب اليوم - الصحافي المثير للجدل بوريس جونسون رئيسًا لوزراء بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي

GMT 05:03 2019 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

محرّرة مجلّة "فوغ" تتجنب الحديث عن ميلانيا ترامب وتشيد بميشيل أوباما
العرب اليوم - محرّرة مجلّة "فوغ" تتجنب الحديث عن ميلانيا ترامب وتشيد بميشيل أوباما

GMT 17:34 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

جنيفر لوبيز تكشف عن مصممها العربي المفضّل احتفالًا بعيد ميلادها الخمسين
العرب اليوم - جنيفر لوبيز تكشف عن مصممها العربي المفضّل احتفالًا بعيد ميلادها الخمسين

GMT 17:11 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

تكييف معطل بطائرة عراقية يثير موجة غضب عارمة
العرب اليوم - تكييف معطل بطائرة عراقية يثير موجة غضب عارمة

GMT 02:59 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

امرأة تحول منزلها في لندن إلى "تحفةٍ فنيّةٍ" زهريّة اللون من الداخل والخارج
العرب اليوم - امرأة تحول منزلها في لندن إلى "تحفةٍ فنيّةٍ" زهريّة اللون من الداخل والخارج

GMT 03:22 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

إيمانويل ماكرون يُعلن عن اتفاق جديد على آلية لمواجهة تدفق المهاجرين
العرب اليوم - إيمانويل ماكرون يُعلن عن اتفاق جديد على آلية لمواجهة تدفق المهاجرين

GMT 00:40 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

الانقسامات السياسية في ليبيا تُلقي بظلالها على عمل المنظومة الإعلامية
العرب اليوم - الانقسامات السياسية في ليبيا تُلقي بظلالها على عمل المنظومة الإعلامية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:55 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

ريهام سعيد ترد على إشاعة وفاتها التي تداولت على "التواصل الاجتماعي"
العرب اليوم - ريهام سعيد ترد على إشاعة وفاتها التي تداولت على "التواصل الاجتماعي"

GMT 22:06 2019 الإثنين ,22 تموز / يوليو

معهد الفلك يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك
العرب اليوم - معهد الفلك يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

GMT 15:58 2019 الإثنين ,22 تموز / يوليو

وفاة البحرينية صابرين بورشيد عن عمر يناهز 34 عامًا
العرب اليوم - وفاة البحرينية صابرين بورشيد عن عمر يناهز 34 عامًا

GMT 07:45 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

نساء يمارسن "التخصيب القمري" بـ"دهن" وجوهها بدم الدورة الشهرية
العرب اليوم - نساء يمارسن "التخصيب القمري" بـ"دهن" وجوهها بدم الدورة الشهرية

GMT 00:32 2019 الأحد ,14 تموز / يوليو

بنك شيكاغو الفدرالي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة
العرب اليوم - بنك شيكاغو الفدرالي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة

GMT 09:28 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو

زوجان أميركيان يقاضيان عيادة إخصاب بعد "خطأ لا يغتفر"
العرب اليوم - زوجان أميركيان يقاضيان عيادة إخصاب بعد "خطأ لا يغتفر"

GMT 19:07 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

ريهام عبدالغفور تنشر أول صورة من حفل زفافها
العرب اليوم - ريهام عبدالغفور تنشر أول صورة من حفل زفافها

GMT 15:43 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة
العرب اليوم - تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة

GMT 01:06 2016 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

هل تكتفي الزوجات بكلمة "آسف حبيبتي"
العرب اليوم - هل تكتفي الزوجات بكلمة "آسف حبيبتي"

GMT 19:41 2016 الأربعاء ,27 إبريل / نيسان

عشبة القلب تعالج الاكتئاب والتبول الليلي
العرب اليوم - عشبة القلب تعالج الاكتئاب والتبول الليلي

GMT 13:30 2015 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

"برج بابل" تنظم معرض صور وأمسية تراثية للفنان الراحل ناظم رمزي
العرب اليوم - "برج بابل" تنظم معرض صور وأمسية تراثية للفنان الراحل ناظم رمزي

GMT 08:51 2015 الثلاثاء ,31 آذار/ مارس

نظام غذائي جديد يتكون من 10 أطعمة تبعد مرض الزهايمر و5 تضر الدماغ
العرب اليوم - نظام غذائي جديد يتكون من 10 أطعمة تبعد مرض الزهايمر و5 تضر الدماغ

GMT 02:20 2016 الإثنين ,22 شباط / فبراير

عيادة القلب بلا جهاز تخطيط في مجمع الطائف الطبي
العرب اليوم - عيادة القلب بلا جهاز تخطيط في مجمع الطائف الطبي

GMT 07:28 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على 7 إطلالات بوهيمية هي موضة شتاء 2019
العرب اليوم - تعرفي على 7 إطلالات بوهيمية هي موضة شتاء 2019

GMT 16:00 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

المنتخب الوطنى الأول للجولف يشارك في البطولة العربية في تونس
العرب اليوم - المنتخب الوطنى الأول للجولف يشارك في البطولة العربية في تونس

GMT 13:40 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

قصة هشام عشماوي الذي تحوّل من ضابط صاعقة إلى "أخطر مُتطرّف" مصري
العرب اليوم - قصة هشام عشماوي الذي تحوّل من ضابط صاعقة إلى "أخطر مُتطرّف" مصري

GMT 05:47 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو

ملابس عيد الفطر للمحجبات بلمسات راقية
العرب اليوم - ملابس عيد الفطر للمحجبات بلمسات راقية

GMT 12:27 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

سما المصري تسخر من غادة عبد الرازق بسبب الـ"فوتوشوب"
العرب اليوم - سما المصري تسخر من غادة عبد الرازق بسبب الـ"فوتوشوب"

GMT 05:14 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

هند خليفات تدعو الكاتبات لترك أقلام الحبر وإنقاذ أنفسهن بالمحتوى الرقمي
العرب اليوم - هند خليفات تدعو الكاتبات لترك أقلام الحبر وإنقاذ أنفسهن بالمحتوى الرقمي

GMT 01:11 2015 السبت ,16 أيار / مايو

تكريم حفظة القرآن في معهد العجلان في الرياض
العرب اليوم - تكريم حفظة القرآن في معهد العجلان في الرياض

GMT 02:12 2017 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

رانيا فريد شوقي الزوجة الثانية للعمدة هارون
العرب اليوم - رانيا فريد شوقي الزوجة الثانية للعمدة هارون

GMT 00:28 2017 الأربعاء ,19 تموز / يوليو

العلاقات بين الناس أصبحت افتراضية بفضل انتشار مواقع التواصل الإلكترونية
العرب اليوم - العلاقات بين الناس أصبحت افتراضية بفضل انتشار مواقع التواصل الإلكترونية

GMT 18:16 2017 الإثنين ,19 حزيران / يونيو

إعلان جدول سباقات "فورمولا 1" في 2018
العرب اليوم - إعلان جدول سباقات "فورمولا 1" في 2018

GMT 08:15 2016 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تجربة تخييم مثيرة ودافئة تتحدى الشتاء القارس في إنجلترا
العرب اليوم - تجربة تخييم مثيرة ودافئة تتحدى الشتاء القارس في إنجلترا

GMT 14:55 2016 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر

غادة عبد الرازق تؤكّد أن أحمد مالك موهبة قوية وفذّة
العرب اليوم - غادة عبد الرازق تؤكّد أن أحمد مالك موهبة قوية وفذّة

GMT 08:00 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

افتتاح معرض في قصر كنغستون لتقديم مقتنيات الأميرة الراحلة ديانا
العرب اليوم - افتتاح معرض في قصر كنغستون لتقديم مقتنيات الأميرة الراحلة ديانا

GMT 14:01 2015 الإثنين ,30 آذار/ مارس

"هارتسفيلد" الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم
العرب اليوم - "هارتسفيلد" الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم

GMT 06:43 2017 الأحد ,06 آب / أغسطس

نقابة "الموسيقيين" المصرية تقف في وجه مطربة "المرجيحة" دالي حسن
العرب اليوم - نقابة "الموسيقيين" المصرية تقف في وجه مطربة "المرجيحة" دالي حسن
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab