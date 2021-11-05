الأهلي المصري يضرب الزمالك بخماسية

اكتسح فريق الأهلي نظيره الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الرابع