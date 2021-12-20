الدوري الإنكليزي يسجل أعلى معدل إصابات كورونا في آخر أسبوع بـ90 حالة
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الدوري الإنكليزي يسجل أعلى معدل إصابات كورونا في آخر أسبوع بـ90 حالة

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العرب اليوم - الدوري الإنكليزي يسجل أعلى معدل إصابات كورونا في آخر أسبوع بـ90 حالة

الدوري الإنكليزي
لندن - العرب اليوم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اكتشاف 90 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا من لاعبي وموظفي الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع الماضي، أكثر من ضعف فترة الأيام السبعة السابقة، وهو أكبر معدل هذا الموسم من الإصابات وقال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "تعتبر سلامة الجميع أولوية، ويتخذ الدوري الإنجليزي جميع الخطوات الاحترازية في ضوء الارتفاع الأخير في حالات كوفيد 19" في جميع أنحاء البلاد" وأضاف: "عادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وزادت من اختبارات اللاعبين والأجهزة الفنية واختبارات PCR مرتين في الأسبوع، بعد أن أجرت سابقًا اختبار التدفق الجانبي مرتين في الأسبوع".

 وتابع: "يمكن للدوري اليوم أن يؤكد أنه بين الاثنين 13 ديسمبر والأحد 19 ديسمبر، تم إجراء 12.345 اختبارًا لفيروس كورونا على اللاعبين وموظفي النادي، من بين هؤلاء، كانت هناك 90 حالة إيجابية جديدة" واختتم: "تتضمن إجراءات الطوارئ لكوفيد 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز بروتوكولات مثل ارتداء أغطية الوجه أثناء التواجد في الداخل، ومراقبة التباعد الاجتماعي، والحد من وقت العلاج، بالإضافة إلى زيادة الاختبارات".

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الدوري الإنكليزي يسجل أعلى معدل إصابات كورونا في آخر أسبوع بـ90 حالة الدوري الإنكليزي يسجل أعلى معدل إصابات كورونا في آخر أسبوع بـ90 حالة



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