أميركا تهز شباك إيران

تقدم المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.